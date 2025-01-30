Adana'da ikinci şubesini açan tatlıcıdan vatandaşlara dondurma ikramı

Adana'da ikinci şubesini hizmete açan tatlıcı, vatandaşlara dondurma ikramında bulundu.

Vali Yavuz Selim Köşger, merkez Seyhan ilçesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'ndaki açılışta, işletmenin, gastronomi şehri olma yolunda önemli lezzet noktalarından biri olduğunu söyledi.

Kentte bu tarz işletmelerin bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirten Köşger, "Bu kadar genç yaşta, hiçbir şekilde standardı bozmayan ve kaliteyi düşürmeden çalışmalarından mutluluk duyuyorum. Yüzlerce insana iş veriyorlar. Bu da ayrıca mutluluk verici. Adana'nın damak çatlatan lezzetlerine yeni bir çeşidi katıyorlar. Bu çalışmalarından dolayı hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Tatlı işletmesinin sahibi Kasım Yergin de vatandaşa en iyi hizmeti vermek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Köşger ve katılımcıların kurdele kesere açtığı işletmede, vatandaşlara dondurma dağıtıldı.