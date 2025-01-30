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        Adana'da ikinci şubesini açan tatlıcıdan vatandaşlara dondurma ikramı

        Adana'da ikinci şubesini hizmete açan tatlıcı, vatandaşlara dondurma ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:19 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:19
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        Adana'da ikinci şubesini açan tatlıcıdan vatandaşlara dondurma ikramı
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        Adana'da ikinci şubesini hizmete açan tatlıcı, vatandaşlara dondurma ikramında bulundu.

        Vali Yavuz Selim Köşger, merkez Seyhan ilçesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'ndaki açılışta, işletmenin, gastronomi şehri olma yolunda önemli lezzet noktalarından biri olduğunu söyledi.

        Kentte bu tarz işletmelerin bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirten Köşger, "Bu kadar genç yaşta, hiçbir şekilde standardı bozmayan ve kaliteyi düşürmeden çalışmalarından mutluluk duyuyorum. Yüzlerce insana iş veriyorlar. Bu da ayrıca mutluluk verici. Adana'nın damak çatlatan lezzetlerine yeni bir çeşidi katıyorlar. Bu çalışmalarından dolayı hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Tatlı işletmesinin sahibi Kasım Yergin de vatandaşa en iyi hizmeti vermek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Köşger ve katılımcıların kurdele kesere açtığı işletmede, vatandaşlara dondurma dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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