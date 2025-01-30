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        Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Alper Avcı getirildi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Alper Avcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 20:36 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:36
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        Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Alper Avcı getirildi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Alper Avcı oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için daha önce Manchester City altyapısında görev yapan Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, Avcı'nın ekibinde yardımcı antrenörler Kieron John Lovelady, Dean Thomas John Holden, kaleci antrenörü Luis Conde Garcia, atletik performans antrenörü Serdar Ark ve analiz antrenörü Tuğberk Yılmaz'ın yer aldığı da belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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