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        Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 21:45 Güncelleme: 30.01.2025 - 21:45
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        Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Adana ekibi, yeni teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet ve istasyon çalışmalarıyla sona erdi.

        Adana Demirspor ile Kasımpaşa, 2 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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