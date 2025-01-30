Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 23:24 Güncelleme: 30.01.2025 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ova Mahallesi'ndeki palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        110 Filistinli evlerine döndü
        110 Filistinli evlerine döndü
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Mücadele oynanıyor!
        Mücadele oynanıyor!
        Hollanda'da heyecan sürüyor!
        Hollanda'da heyecan sürüyor!
        Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi: Gazze yaşanmaz durumda
        Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi: Gazze yaşanmaz durumda
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Uyarıyı açıkladı
        Uyarıyı açıkladı
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Skriniar resmen F.Bahçe'de!
        Skriniar resmen F.Bahçe'de!
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        Ünlü besteci vefat etti
        Ünlü besteci vefat etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Alper Avcı getirildi
        Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Alper Avcı getirildi
        Adana'da bebeklerinin topuk kanını vermek istemeyen aileye soruşturma
        Adana'da bebeklerinin topuk kanını vermek istemeyen aileye soruşturma
        Adana'da ikinci şubesini açan tatlıcıdan vatandaşlara dondurma ikramı
        Adana'da ikinci şubesini açan tatlıcıdan vatandaşlara dondurma ikramı
        Adana'da denetimli serbestlik hükümlüleri sertifikalı meslek sahibi olacak
        Adana'da denetimli serbestlik hükümlüleri sertifikalı meslek sahibi olacak
        Adana'da bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanm...
        Adana'da bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanm...