Adana'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ova Mahallesi'ndeki palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.
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