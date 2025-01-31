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        Adana'da çalışma yapılan yolda çukura düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, çalışma yapılan yolda açılan çukura düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:32 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:32
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        Adana'da çalışma yapılan yolda çukura düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, çalışma yapılan yolda açılan çukura düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Sadık E'nin kullandığı 31 ARU 084 plakalı otomobil, Kadirli-Kozan kara yolu Çukurköprü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çalışması yapılan bölgede açılan çukura düştü.

        Kazada, araçta bulunan Mevlüde Ekinci, Remziye Ekinci, Kudret Karalar, Hüsne Demirkan ve Rındiye Karakuzu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Tarım işçisi olduğu öğrenilen yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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