Adana'da katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu.
Gültepe Mahallesi'nde katı atık bertaraf tesisinde çalışan işçiler, çöp ayrıştırma işlemi sırasında yeni doğmuş bebek cesediyle karşılaştı.
İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İncelemenin ardından bebek cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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