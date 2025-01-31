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        Adana'da katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 14:18 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:18
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        Adana'da katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu.

        Gültepe Mahallesi'nde katı atık bertaraf tesisinde çalışan işçiler, çöp ayrıştırma işlemi sırasında yeni doğmuş bebek cesediyle karşılaştı.

        İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        İncelemenin ardından bebek cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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