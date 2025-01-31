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        Adana'da uçuruma devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Feke ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:31 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:31
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        Adana'da uçuruma devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın Feke ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Hasan Fahri Yiğit idaresindeki 52 ADE 426 plakalı kamyonet, Feke-Saimbeyli kara yolunda kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan sürücü Yiğit, 112 Acil Sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki İsmail Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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