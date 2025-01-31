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        Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:58 Güncelleme: 31.01.2025 - 19:08
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        Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Adana ekibi, yeni teknik direktörü Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

        Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, taktik çalışma yapıldı.

        Adana Demirspor ile Kasımpaşa, 2 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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