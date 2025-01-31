Adanaspor, Daniel Candeias'ı transfer etti

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Portekiz ekiplerinden Oliveirense'de forma giyen 36 yaşındaki Daniel Candeias ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

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