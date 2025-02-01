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        Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:38 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:38
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği belirlenen 4 şüphelinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiğini ve Adana'da saklandıklarını belirledi.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, yabancı uyruklu şüpheliler Z.U. (39), A.S. (31), A.E. (25) ile A.V'yi (50) gözaltına aldı.

        Şüphelilerin, tarım işçisi olarak çalışarak kendilerini gizledikleri belirlendi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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