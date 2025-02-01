Adana'da trafik polisleri yolcu otobüslerini denetledi
Adana'da trafik polisleri şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Adana'da trafik polisleri şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, pazartesi günü okulların açılması nedeniyle şehirler arası yollarda artan trafik yoğunluğundan dolayı yolcu otobüslerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Trafik polisleri, Adana Otogarı'ndan ayrılan şehirler arası yolcu otobüslerini durdurarak denetim yaptı.
Otobüslerin ve sürücülerin gerekli belgelerini, kış lastiği kullanımını ve alkol durumlarını kontrol eden ekipler, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.
Ekipler, daha sonra yolculara broşür dağıttı.
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