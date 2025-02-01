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        Adana'da trafik polisleri yolcu otobüslerini denetledi

        Adana'da trafik polisleri şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 13:21 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:21
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        Adana'da trafik polisleri yolcu otobüslerini denetledi
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        Adana'da trafik polisleri şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, pazartesi günü okulların açılması nedeniyle şehirler arası yollarda artan trafik yoğunluğundan dolayı yolcu otobüslerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

        Trafik polisleri, Adana Otogarı'ndan ayrılan şehirler arası yolcu otobüslerini durdurarak denetim yaptı.

        Otobüslerin ve sürücülerin gerekli belgelerini, kış lastiği kullanımını ve alkol durumlarını kontrol eden ekipler, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

        Ekipler, daha sonra yolculara broşür dağıttı.

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