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        Adana'da bulvarla sokağın kesiştiği noktadaki trafik kazaları güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bulvarla sokağın kesiştiği noktada meydana gelen trafik kazaları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 14:41 Güncelleme: 01.02.2025 - 14:41
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        Adana'da bulvarla sokağın kesiştiği noktadaki trafik kazaları güvenlik kamerasında
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bulvarla sokağın kesiştiği noktada meydana gelen trafik kazaları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Huzurevleri Mahallesi 77140 Sokak ile İsmet Atlı Bulvarı'nın kesiştiği noktada çok sık kaza olması nedeniyle bölge sakinleri, belediye ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) kasis yapılması için başvuruda bulundu.

        Eczacı Selin Öztanrıöver Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caddede her hafta bir kazanın meydana geldiğini belirtti.

        Kazalardan bazılarının ölümlü ve ağır yaralanmalı olduğunu ifade eden Solak, "Bulvara ambulans yolu olduğu için kasis konulamıyormuş. Talebimiz, sokaklara kasis konulması çünkü burası ana yol. Sokaktan gelenler de kendini ana yolda zannediyor. Kafa kafaya çarpışıyorlar. Ölümlü kazaların azalması açısından sokaklara kasis konulmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

        Mahalle sakinlerinden Mehmet Yılmaz da sürekli kazaların olduğu bölgeye kasis konulması için muhtarlık, belediye ve CİMER'e başvurduklarını söyledi.

        Kazaların meydana geldiği bölgeye yakın noktada okulun da bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, "İki yıldır haftada bir kaza oluyor. Acilen bir çözüm istiyoruz." dedi.

        Öte yandan, iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde bölgede meydana gelen bazı kazalar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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