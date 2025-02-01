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        Adana'da yanarak şarampole devrilen pikabın sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde yanarak şarampole devrilen pikabın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:48 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:48
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        Adana'da yanarak şarampole devrilen pikabın sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde yanarak şarampole devrilen pikabın sürücüsü yaralandı.

        Hacılar Mahallesi'nde, Ramazan T. idaresindeki 31 VU 1045 plakalı pikap, henüz belirlenemeyen sebeple alev aldıktan sonra şarampole devrildi.

        Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.

        Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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