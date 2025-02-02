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        Adana'da 1000 elektronik sigara likidi ele geçirildi

        Adana'da kaçak 1000 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 10:08 Güncelleme: 02.02.2025 - 10:44
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        Adana'da 1000 elektronik sigara likidi ele geçirildi
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        Adana'da kaçak 1000 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan incelemede 1000 elektronik sigara likidi bulundu.

        Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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