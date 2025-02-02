Adana'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Bir okulda öğretmen olarak çalıştığı Kerkük'te örgütün yapılanmasında sorumlu düzeyde olduğu tespit edilen şüphelinin, 2015'te Adana'ya dönüp iş yeri açtığı öğrenildi.

Veysel A'nın, Konya'da üniversitede okuduğu dönemde FETÖ'nün ev abiliğini yaptığı, sonrasında da Irak'ın Kerkük kentinde görevlendirildiği öğrenildi.

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