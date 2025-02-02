Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Yasin Kol, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Ünal
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender (Dk. 26 Manev), Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Alioui, Ali Yavuz Kol, Aimbetov
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Piatkowski, Aytaç Kara, Hajradinovic, Barak, Cafu, Brekalo, Fall
Goller: Dk. 13 Tolga Kalender (Adana Demirspor), Dk. 16 Fall (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 36 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 36 Barak (Kasımpaşa)
ADANA
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