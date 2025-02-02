Kozan'da yağmur duası yapıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde, bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle bazı vatandaşlar yağmur duasına çıktı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle bazı vatandaşlar yağmur duasına çıktı.
İlçedeki 10 mahallede ikamet eden vatandaşlar, yağmur duası için Bekirce mevkisinde bir araya geldi.
Katılımcıların desteğiyle alınan kurbanlıkların kesilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.
Emekli imam Abdurrahman Yılmaz'ın okuduğu yağmur duasına vatandaşlar eşlik etti.
Çiftçi Ünver Ünaldı, gazetecilere, yeterli yağış olmaması nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi.
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