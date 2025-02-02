Kozan'da yağmur duası yapıldı

İlçedeki 10 mahallede ikamet eden vatandaşlar, yağmur duası için Bekirce mevkisinde bir araya geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle bazı vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

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