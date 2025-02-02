Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Yasin Kol, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Ünal
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender (Dk. 26 Manev), Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan (Dk. 73 Salih Kavrazlı), Bünyamin Balat (Dk. 61 Aksel Aktaş), Alioui, Ali Yavuz Kol (Dk. 74 Ozan Demirbağ), Aimbetov
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Opoku, Yasin Özcan (Dk. 89 Taylan Utku Aydın), Piatkowski (Dk. 89 Sadık Çiftpınar), Aytaç Kara, Hajradinovic, Barak (Dk. 60 Ben Ouanes), Cafu (Dk. 86 Sinan Alkaş), Brekalo (Dk.61 Can Keleş), Fall
Goller: Dk. 13 Tolga Kalender, Dk. 57 Alioui, Dk. 88 Aimbetov (Adana Demirspor), Dk. 16 ve Dk. 82 Fall, Dk. 73 Hajradinovic (Penaltıdan), Dk. 75 Aytaç Kara, Dk. 79 Can Keleş (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 36 Semih Güler, Dk. 90+2 Aksel Aktaş (Adana Demirspor), Dk. 36 Barak, Dk. 90+1 Opoku (Kasımpaşa)
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