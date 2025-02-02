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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 14:33 Güncelleme: 02.02.2025 - 14:33
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Yasin Kol, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Ünal

        Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender (Dk. 26 Manev), Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan (Dk. 73 Salih Kavrazlı), Bünyamin Balat (Dk. 61 Aksel Aktaş), Alioui, Ali Yavuz Kol (Dk. 74 Ozan Demirbağ), Aimbetov

        Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Opoku, Yasin Özcan (Dk. 89 Taylan Utku Aydın), Piatkowski (Dk. 89 Sadık Çiftpınar), Aytaç Kara, Hajradinovic, Barak (Dk. 60 Ben Ouanes), Cafu (Dk. 86 Sinan Alkaş), Brekalo (Dk.61 Can Keleş), Fall

        Goller: Dk. 13 Tolga Kalender, Dk. 57 Alioui, Dk. 88 Aimbetov (Adana Demirspor), Dk. 16 ve Dk. 82 Fall, Dk. 73 Hajradinovic (Penaltıdan), Dk. 75 Aytaç Kara, Dk. 79 Can Keleş (Kasımpaşa)

        Sarı kartlar: Dk. 36 Semih Güler, Dk. 90+2 Aksel Aktaş (Adana Demirspor), Dk. 36 Barak, Dk. 90+1 Opoku (Kasımpaşa)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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