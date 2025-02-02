Ülkü Ocakları Pozantı İlçe Başkanlığının yeni binası açıldı
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Pozantı İlçe Başkanlığının yeni binası törenle açıldı.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Pozantı İlçe Başkanlığının yeni binası törenle açıldı.
MHP'den yapılan açıklamaya göre, binanın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Okunan duaların ardından açılış kurdelesi kesildi.
Programa, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Cem Tutsoy da katıldı.
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