Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde İsmail Azgın'a ait iki katlı evin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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