Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde İsmail Azgın'a ait iki katlı evin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.
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