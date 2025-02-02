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        Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 18:40 Güncelleme: 02.02.2025 - 18:45
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        Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde İsmail Azgın'a ait iki katlı evin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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