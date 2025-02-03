Adana'da kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı

Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması ve çalınan altın miktarını tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede, kuyumcunun kasasındaki bir miktar altının çalındığını tespit etti.

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