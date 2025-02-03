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        Adana'da kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı

        Adana'da polis, kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 03:47 Güncelleme: 03.02.2025 - 04:17
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        Adana'da kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı
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        Adana'da polis, kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Alınan bilgiye göre, kentteki alışveriş merkezindeki kuyumcunun alarmının çalması üzerine özel güvenlik ekipleri durumu polise bildirip iş yerinin önüne gitti.

        Özel güvenliğin geldiğini fark eden şüpheli, havalandırma boşluğuna girerek kuyumcudan kaçtı.

        Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede, kuyumcunun kasasındaki bir miktar altının çalındığını tespit etti.

        Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması ve çalınan altın miktarını tespit etmek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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