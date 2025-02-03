Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 22,5 yıl hapis istemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sümer Mahallesi'nde otomobilin bagajına sakladığı uyuşturucuyla yakalanan ve 2 Ekim 2024'te tutuklanan E.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, E.A'ya ait otomobili, ihbar üzerine Sümer Mahallesi'nde durdurduğu, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada aracın ön yolcu koltuğunun altında poşet içinde 59 gram sentetik uyuşturucu ile bagajda hassas terazi ele geçirildiği belirtildi.

Sanığın kaynağı tespit edilemeyen yerden sentetik uyuşturucu temin ettiği ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılan iddianamede, E.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.