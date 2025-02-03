Adana'da sulama kanalına devrilen işçi servisindeki 10 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkarak boş sulama kanalına devrilen işçi servisindeki 10 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkarak boş sulama kanalına devrilen işçi servisindeki 10 kişi yaralandı.
Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 33 CZS 59 plakalı tarım işçilerini taşıyan servis midibüsü kontrolden çıkarak boş sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrilen araçtaki işçiler, ekipler ve vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralanan 10 işçiden 4'ü ayakta tedavi edildi, 6'sı hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi süren işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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