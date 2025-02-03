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        Adana'da yolcu otobüsünde 680 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Adana'da yolcu otobüsünde 680 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:32
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        Adana'da yolcu otobüsünde 680 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
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        Adana'da yolcu otobüsünde 680 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

        Otobüsün bagajında yapılan aramada, 3 valizde kaçak 680 elektronik sigara ve 410 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

        Valizlerin sahibi olduğu iddiasıyla yolculardan Emre Ç, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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