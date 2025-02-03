Adana'da yolcu otobüsünde 680 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Otobüsün bagajında yapılan aramada, 3 valizde kaçak 680 elektronik sigara ve 410 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

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