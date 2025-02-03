Adana'da yolcu otobüsünde 680 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Adana'da yolcu otobüsünde 680 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da yolcu otobüsünde 680 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsün bagajında yapılan aramada, 3 valizde kaçak 680 elektronik sigara ve 410 elektronik sigara likidi ele geçirildi.
Valizlerin sahibi olduğu iddiasıyla yolculardan Emre Ç, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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