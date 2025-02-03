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        Kozan'da asayiş uygulamalarında aranan 6 şüpheli yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:18 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:18
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        Kozan'da asayiş uygulamalarında aranan 6 şüpheli yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada 30 farklı noktada asayiş uygulaması yaptı.

        Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 101 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler, trafik denetiminde de 63 sürücüye ceza kesti, 16 araç ve 5 motosikleti trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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