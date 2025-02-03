Kozan'da asayiş uygulamalarında aranan 6 şüpheli yakalandı

Ekipler, trafik denetiminde de 63 sürücüye ceza kesti, 16 araç ve 5 motosikleti trafikten men etti.

Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 101 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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