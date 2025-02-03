Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Annesini, babasını ve anneannesini silahla öldüren sanık hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Adana'da silahla annesini, babasını ve anneannesini öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma"ktan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:35 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesini, babasını ve anneannesini silahla öldüren sanık hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        ABONE OL

        Adana'da silahla annesini, babasını ve anneannesini öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma"ktan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde annesi Minteha (61) ve babası İlyaz Aydın (63) ile anneannesi Ülfet Köse'yi (80), evde uyudukları sırada tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 22 Ekim 2024'te tutuklanan ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen Serdar Aydın (27) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede olay günü saat 04.19 sıralarında sanık Serdar Aydın'ın 112 Acil Sağlık ekiplerini aradığı belirtildi. Bu sırada Aydın'ın annesinin bağırdığı ve silah seslerinin geldiği anlatılan iddianamede, sağlık ve polis ekiplerinin adrese gittiği kaydedildi.

        İddianamede, ekiplerin evin oturma odasında silahla vurulan Ülfet Köse ve Minteha Aydın'ı ölü, İlyaz Aydın'ı da yaralı buldukları ifade edildi.

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlyaz Aydın'ın kurtarılamadığı belirtilen iddianamede, otopsi raporuna göre ölümlere ateşli silahın neden olduğu bildirildi.

        İddianamede, sanığın henüz tespit edilemeyen sebeple tabancayla annesi Minteha Aydın'a ve anneannesi Ülfet Köse'ye yönelik "kadın ve üst soya karşı kasten öldürme" suçundan 2 kez, babası İlyaz Aydın'a yönelik "üst soyu kasten öldürme" suçundan bir kez olmak üzere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Tutuklu sanık Serdar Aydın, ifadesinde, "Sabaha karşı tabanca sesi duyup uyandım. Odaları kontrol ettiğinde annem, babam ve anneannemin silahla vurulduğunu gördüm." beyanında bulundu.

        Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        - Olay

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 22 Ekim 2024'te annesi Minteha ve babası İlyaz Aydın ile anneannesi Ülfet Köse'yi evlerinde uyudukları sırada tabancayla öldüren Serdar Aydın, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Beyonce sonunda o ödülü aldı

        Benzer Haberler

        Kozan'da asayiş uygulamalarında aranan 6 şüpheli yakalandı
        Kozan'da asayiş uygulamalarında aranan 6 şüpheli yakalandı
        Adana'da yolcu otobüsünde 680 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        Adana'da yolcu otobüsünde 680 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        Kaçak yüzlerce elektronik sigarayla yakalandı
        Kaçak yüzlerce elektronik sigarayla yakalandı
        Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili ça...
        Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili ça...
        Adana'da sulama kanalına devrilen işçi servisindeki 10 kişi yaralandı
        Adana'da sulama kanalına devrilen işçi servisindeki 10 kişi yaralandı
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 22,5 yıl hapis istemi
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 22,5 yıl hapis istemi