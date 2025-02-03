Adana'da öğrenciler Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun anlatıldığı "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi

Adana'da ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen ilk insanlı uzay görevinin anlatıldığı belgesel, EBA TV üzerinden yayınlandı.

Adana'da farklı okullardaki öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan belgeseli izledi.

Seyhan Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Barış Uçar, izlediği belgeseli çok beğendiğini söyledi.

Belgeselin kendisine ilham verdiğini anlatan Uçar, "Hayallerimizin peşinden giderek her şeyi başarabileceğimize olan inancım arttı." dedi.

İsmail Hazar Ortaokulu öğrencisi Elif Feyza Özdemir de ilkokul 2. sınıftan bu yana uzaya ilgisi olduğunu belirterek, "4. sınıftayken Alper Gezeravcı'nın uzaya çıktığını duydum ve çok mutlu oldum. Bununla birlikte uzaya olan merakım daha da arttı." diye konuştu.