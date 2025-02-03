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        Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 17:23 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:23
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        Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde çalışma yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, dün oynanan Kasımpaşa müsabakasında forma giyen futbolcular yenileme antrenmanı gerçekleştirdi.

        Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda dar alanda 5'e 2 top kapma çalışması yapan oyuncular, günü çift kale maçla tamamladı.

        Galatasaray ile Adana Demirspor, ligin 23. haftasında 9 Şubat Pazar saat 19.00'da karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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