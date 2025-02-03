Kartalkaya'daki otel yangınında ölen anne, baba ve 2 çocuğu Adana'daki mezarları başında anıldı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Mert Doğan ile eşi ve iki çocuğu, Adana'daki mezarları başında anıldı.

Bolu'da yangında yaşamını yitiren Mert Doğan (41), eşi Duygu (40) ile kızları Doğa (9) ve Mavi Doğan (7) için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından ilk gün kabri başında anma töreni düzenlendi.

Etkinlikte Doğan ailesinin kızlarının arkadaşları ve öğretmenler ailenin mezarlarına çiçek koydu.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.