Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollarını ayırdı

"Yönetim kurulumuz, Yusuf Şimşek ile yaptığı görüşme sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Yusuf Şimşek ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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