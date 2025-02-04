Adana'da 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucudan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucudan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği personeli, Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda şüphelendikleri kişiyi durdurdu.
Yanında kimlik bulunmayan ve isminin Cengiz S. olduğunu söyleyen şüpheli, ekipler tarafından Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Şüphelinin parmak izi sorgusunda adının Ali S. olduğu, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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