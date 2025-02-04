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        Adana'da 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucudan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 09:51 Güncelleme: 04.02.2025 - 09:51
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        Adana'da 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucudan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği personeli, Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

        Yanında kimlik bulunmayan ve isminin Cengiz S. olduğunu söyleyen şüpheli, ekipler tarafından Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        Şüphelinin parmak izi sorgusunda adının Ali S. olduğu, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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