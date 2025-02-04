Adana'da 5 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 5 milyon kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'da 5 milyon kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen kamyoneti merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.
Araçta 5 milyon makaron ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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