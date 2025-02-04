Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
Adana'da polis ekipleri, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.
Adana'da polis ekipleri, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından eğitim kurumları olan bölgelerdeki önlemleri artırdı.
Okulların çevresinde denetim yapan ekipler, şüphelendikleri kişileri durdurdu.
Denetimde bu kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolleri yapıldı.
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