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        Adana'da DEAŞ'lı teröriste para gönderdiği iddia edilen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da, Suriye'deki DEAŞ'lı terörist ve ailesine para gönderdiği öne sürülen sanık hakkında, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:59 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:59
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        Adana'da DEAŞ'lı teröriste para gönderdiği iddia edilen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da, Suriye'deki DEAŞ'lı terörist ve ailesine para gönderdiği öne sürülen sanık hakkında, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra 17 Mayıs 2024'te adli kontrol tedbiri uygulanan H.Y. hakkında, savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, H.Y'nin örgüt üyeliği suçundan hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının tespit edildiği belirtildi.

        Sanığın, örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'nda tutulan DEAŞ'lı terörist ve ailesine 775 lira gönderdiği bilgisi iddianamede yer aldı.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.Y'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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