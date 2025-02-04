Adana'da DEAŞ'lı teröriste para gönderdiği iddia edilen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra 17 Mayıs 2024'te adli kontrol tedbiri uygulanan H.Y. hakkında, savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana'da, Suriye'deki DEAŞ'lı terörist ve ailesine para gönderdiği öne sürülen sanık hakkında, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.