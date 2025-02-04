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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde apartmanın bir kısmının çökmesi aynı evdeki çifti ayırdı

        EREN BOZKURT - Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen ikinci depremde yaşadıkları apartmanın bir bölümünün çökmesi sonucu annesini kaybeden Gürkan Ali Muğlu, aynı evdeki babasının kurtulmasıyla teselli oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:21 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:26
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde apartmanın bir kısmının çökmesi aynı evdeki çifti ayırdı
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        EREN BOZKURT - Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen ikinci depremde yaşadıkları apartmanın bir bölümünün çökmesi sonucu annesini kaybeden Gürkan Ali Muğlu, aynı evdeki babasının kurtulmasıyla teselli oluyor.

        Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Mete Apartmanı'nda yaşayan Mehmet Muğlu (65) ve eşi Ayşe Lale Muğlu (61), 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından oturdukları binanın dışına çıktı.

        Bir süre dışarıda bekleyen çift, Feke ilçesinde oturan oğullarının yanına gitmeden önce Mehmet Muğlu'nun kalp ilaçları ile birkaç parça eşya almak için yeniden evlerine çıktığında saat 13.24'te meydana gelen Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde depreme yakalandı.

        Depremde apartmanın bir kısmının çökmesi sonucu Ayşe Lale Muğlu hayatını kaybetti, Mehmet Muğlu ise sağ kurtuldu.

        Afette kaybettiği annesinin mezarını sık sık ziyaret eden Gürkan Ali Muğlu, geriye kalan babasıyla teselli olmaya, acılarını unutmaya çalışıyor.

        - "Zeytinyağı babamın hayatını kurtardı"

        Gürkan Ali Muğlu, AA muhabirine, Adana'nın Feke ilçesinde yaşadığını ve depreme burada yakalandığını anlattı.

        İlk depremde annesinin kendisini aradığını belirten Muğlu, ailesinin yaşadıkları endişe nedeniyle kent merkezinden ayrılarak yanına gelmek için hazırlık yaptığını ifade etti.

        Muğlu, ikinci depremden yaklaşık 3 dakika önce de annesiyle konuştuğu anlatarak, şöyle konuştu:

        "Babamın kalp ilaçlarını almak için annem ve babam yukarı çıkıyor. O sırada da beni arıyorlar. Annem, 'Gürkan birkaç malzeme aldık, sana doğru geliyoruz' dedi. Ben de direkt 'Aşağı inin' dedim. Sonra bana 'Zeytinyağın bitti mi?' dedi. Ben de bittiğini söyledim. Annem de 'O zaman babana söyleyeyim de zeytinyağını arkadan alsın.' dedi. Yaklaşık 3 dakika içerisinde babam arkadaki odaya zeytinyağı almaya gidiyor, annem mutfaktaki buzdolabını boşaltıyor. Babamın yağ almaya gittiği bölüm ikinci depremde ayakta kalıyor. Fakat annemin olduğu mutfak bölümü, binanın bir kısmıyla yıkılıyor. Annem de mutfakta vefat ediyor."

        Muğlu, depremde kaybettiği annesinin acısının hiç geçmediğini, tek tesellinin ise hayatta kalan babası olduğunu söyledi.

        Depremin üzerinden iki yıl geçtiğini ancak üzüntülerinin ilk günkü gibi olduğunu dile getiren Muğlu, şunları kaydetti:

        "Zeytinyağı babamın hayatını kurtardı ama orada alınan bir karar da annemi götürdü. Bizi de böyle öksüz bıraktı. İki yıldır büyük bir acıyla her gün buraya geliyoruz. Acı dinmiyor ama dünyanın dışında diğer taraftaki hayatta buluşma gayesiyle biraz daha sükunetli davranıyoruz. Diğer türlü çok büyük bir acı. Annem, annelikten daha da öte bir dosttu. Bana hiçbir zaman oğlum demezdi. 'Sen benim hayattaki en iyi dostumsun' derdi. Sükunetli davranmaya çalışıyoruz. Dua ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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