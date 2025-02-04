6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde apartmanın bir kısmının çökmesi aynı evdeki çifti ayırdı

EREN BOZKURT - Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen ikinci depremde yaşadıkları apartmanın bir bölümünün çökmesi sonucu annesini kaybeden Gürkan Ali Muğlu, aynı evdeki babasının kurtulmasıyla teselli oluyor.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Mete Apartmanı'nda yaşayan Mehmet Muğlu (65) ve eşi Ayşe Lale Muğlu (61), 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından oturdukları binanın dışına çıktı.

Bir süre dışarıda bekleyen çift, Feke ilçesinde oturan oğullarının yanına gitmeden önce Mehmet Muğlu'nun kalp ilaçları ile birkaç parça eşya almak için yeniden evlerine çıktığında saat 13.24'te meydana gelen Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde depreme yakalandı.

Depremde apartmanın bir kısmının çökmesi sonucu Ayşe Lale Muğlu hayatını kaybetti, Mehmet Muğlu ise sağ kurtuldu.

Afette kaybettiği annesinin mezarını sık sık ziyaret eden Gürkan Ali Muğlu, geriye kalan babasıyla teselli olmaya, acılarını unutmaya çalışıyor.

- "Zeytinyağı babamın hayatını kurtardı"

Gürkan Ali Muğlu, AA muhabirine, Adana'nın Feke ilçesinde yaşadığını ve depreme burada yakalandığını anlattı.

İlk depremde annesinin kendisini aradığını belirten Muğlu, ailesinin yaşadıkları endişe nedeniyle kent merkezinden ayrılarak yanına gelmek için hazırlık yaptığını ifade etti.

Muğlu, ikinci depremden yaklaşık 3 dakika önce de annesiyle konuştuğu anlatarak, şöyle konuştu:

"Babamın kalp ilaçlarını almak için annem ve babam yukarı çıkıyor. O sırada da beni arıyorlar. Annem, 'Gürkan birkaç malzeme aldık, sana doğru geliyoruz' dedi. Ben de direkt 'Aşağı inin' dedim. Sonra bana 'Zeytinyağın bitti mi?' dedi. Ben de bittiğini söyledim. Annem de 'O zaman babana söyleyeyim de zeytinyağını arkadan alsın.' dedi. Yaklaşık 3 dakika içerisinde babam arkadaki odaya zeytinyağı almaya gidiyor, annem mutfaktaki buzdolabını boşaltıyor. Babamın yağ almaya gittiği bölüm ikinci depremde ayakta kalıyor. Fakat annemin olduğu mutfak bölümü, binanın bir kısmıyla yıkılıyor. Annem de mutfakta vefat ediyor."