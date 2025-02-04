Adana'da 30 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Adana'da 30 kaçak cep telefonu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Adana'da 30 kaçak cep telefonu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen aracı merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.
Araçta 30 cep telefonu ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
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