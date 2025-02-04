AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, gazetecilerle buluştu

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, gazetecilerle bir araya geldi.

Dağlı, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, sosyal ve toplumsal fayda sağlayacak her konuda gazetecilerin büyük emeği olduğunu söyledi.

Göreve 17 Ocak'ta geldiğini ve Adana için hemen kolları sıvadıklarını belirten Dağlı, "Siyaset insanların duasını almak, derdiyle dertlenmek, sorunlarına çare bulmak, şehrine, ilçene faydalı olmak, merkezi hükümetten şehrine daha fazla yatırım almak ve bunların takipçisi olmak için yapılır. Siyaset asla gelir elde etmek için yapılmaz. Siyasetin bizlere katacağı tek şey vardır, o da daha fazla dua almak. İnşallah ben ve yönetimdeki arkadaşlarım daha fazla dua alırız." diye konuştu.

Dağlı, yapacakları çalışmalarda gazetecilerin katkısının, desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Adana'nın kısır çekişmelerden kurtulması gerektiğini vurgulayan Dağlı, şöyle konuştu:

"Adana'nın masayla, sandalyeyle uğraşacak vakti yok. Yani muhalefetin genel merkezinden başlayan koltuk kavgası maalesef Adana'ya da sirayet ediyor. Tek dertleri var koltuk. Çok şükür bizim makamla, koltukla bir derdimiz yok. Bizim sorumluluklarımız var. Biz hep beraber Adana için yapılan güzel şeylerin yanında olacağız. Haksızlıkların, hukuksuzlukların karşısında olacağız. Adana'ya kim bir çivi çakıyorsa yanında olacağız."

Dağlı, hangi belediye olursa olsun güzel işler yapıyorsa yanlarında olacaklarını ama yanlışa da yanlış diyeceklerini dile getirdi.

Adana'yla ilgili yarım kalan bundan sonrası yapılması gereken sorunların hepsini bildiklerinin altını çizen Dağlı, şunları kaydetti:

"Biz bunların takipçisi olacağız. Eğer belediyelerimizin de Adana halkının yararına olan merkezi hükümetten talep ettikleri konular varsa inanın onun da destekçisi oluruz. Sonuçta Adana'ya yapılacak her hizmet bizden sonraki nesle daha yaşanabilir bir şehir ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Büyük Türkiye' hayaline destek olacak. Onun için egomuz, siyasi bir beklentimiz yok. Tek derdimiz var, AK Parti'nin bayrağını, çıtasını yükseltmek ve merkezi hükümetten Adana'mıza daha fazla yatırımlar konusunda destek almak."