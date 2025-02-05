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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Protez bacakla ayağa kalkan 11 yaşındaki Ali, fizik tedaviyle güçleniyor

        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nin enkazından 22 saat sonra kurtarılan 11 yaşındaki Ali Parmaksız, protez takılan bacağını güçlendirmek için Adana'daki Çocuk İyilik Merkezi'nde fizik tedavi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:10
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Protez bacakla ayağa kalkan 11 yaşındaki Ali, fizik tedaviyle güçleniyor
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        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nin enkazından 22 saat sonra kurtarılan 11 yaşındaki Ali Parmaksız, protez takılan bacağını güçlendirmek için Adana'daki Çocuk İyilik Merkezi'nde fizik tedavi görüyor.

        Ali Parmaksız ile annesi Feride ve 4 yaşındaki kardeşi Ömer Asaf, 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depreme Ebrar Sitesi'nin giriş katındaki evlerinde yakalandı.

        Gece vardiyasından gelen baba Mehmet Parmaksız ve yakınlarının çalışmasıyla anne ile oğlu Ömer enkazdan çıkarıldı.

        Depremden 22 saat sonra yaralı kurtarılan Ali Parmaksız ise Mersin ve Ankara'daki hastanelerde tedavi gördü.

        Betonun altında kalan sol bacağı diz altından ampute edilen çocuk için afette uzuvlarını kaybeden kişilere destek sağlanması amacıyla Adana'daki Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi devreye girdi.

        Parmaksız, yaklaşık 2 yıl önce merkezde yapılan operasyonda bacağına takılan protez sayesinde yeniden ayağa kalktı.

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan Parmaksız, belirli aralıklarla gittiği merkezde bacağını güçlendirmek için fizik tedavi görüyor. Tedavi sayesinde daha rahat yürümeye başlayan Parmaksız, geleceğe umutlu bakıyor.

        - "Enkaz dışında onu beklemek zor ve acı bir süreçti"

        Anne Feride Parmaksız, AA muhabirine, deprem anında iki oğluyla dış kapıya ulaşamadan binanın yıkıldığını söyledi.

        Küçük oğluyla enkazdan çıkarıldıktan sonra Ali'nin kurtarılmasını beklediklerini dile getiren Parmaksız, "Ali'yi göremiyorduk ama sesi geliyordu. Ayağının üstüne beton düştüğü için çıkamıyordu. Enkaz dışında onu beklemek zor ve acı bir süreçti." dedi.

        Parmaksız, çocuğunun zamanla proteze alıştığını belirterek, "Normal hayata devam ediyoruz. Allah kimseyi evlatlarıyla sınamasın." diye konuştu.

        Oğlunun devam eden fizik tedavisi için Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinden Adana'daki merkeze geldiklerini anlatan Parmaksız, "Merkezdeki çalışanların ilgisi çok iyi. Her şey dört dörtlük düşünülmüş." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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