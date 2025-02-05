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        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin dava açıldı

        Adana'da minibüsün otobüse çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili minibüs sürücüsü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:35 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:35
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        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin dava açıldı
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        Adana'da minibüsün otobüse çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili minibüs sürücüsü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Irmakbaşı Mahallesi'nde 13 Ekim 2024'te meydana gelen kazaya ilişkin savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Tutuksuz sanık Suriye uyruklu minibüs sürücüsü M.S'nin (48) "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, L.T. yönetimindeki otobüsle çarpan M.S'nin kullandığı minibüsteki yolculardan Suriyeli M.Y'nin (53) hayatını kaybettiği, D.M. (46) ve M.A'nın (48) yaralandığı belirtildi.

        Bilirkişi raporuna göre sanığın olayda dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı davrandığı aktarılan iddianamede, kazada M.S'nin asli ve tam kusurlu olduğu kaydedildi.

        İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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