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        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı ile ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Adana'da 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir blokunun depremde yıkılmasına ilişkin davada, binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı tutuklu Ali Şevik ile tutuksuz fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:35 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:35
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        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı ile ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Adana'da 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir blokunun depremde yıkılmasına ilişkin davada, binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı tutuklu Ali Şevik ile tutuksuz fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Şevik cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan Çampınarı ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ali Şevik, kooperatif başkanlığı yaptığını ve müteahhit olmadığını söyledi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şevik, "İnşaat konusunda bir sorumluluğum olmamıştır. Bu apartmanla ilgili kolon kesildiği iddiaları mevcuttur. Mahkemenizce bu hususun araştırılmasını istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Sanık Mustafa Çampınarı da apartmanın yıkılmasında kusurunun bulunmadığını iddia ederek, "Beraatimi ve hakkımdaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve bu celseye katılmayan tanıkların diğer celse zorla duruşmada hazır edilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, sanıkların kusur durumuna ilişkin Konya Teknik Üniversitesinden istenen bilirkişi raporunun beklenilmesine karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın bir blokunda 56 kişi hayatını kaybetmiş, apartmanı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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