Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Deprem uzmanı Prof. Dr. Pampal, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliği değerlendirdi:

        Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ege Denizi'nde artan sismik hareketliliğe ilişkin, "Bu sarsıntılara bir volkanik faaliyeti haber veren depremler diyebiliriz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:13 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem uzmanı Prof. Dr. Pampal, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliği değerlendirdi:
        ABONE OL

        Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ege Denizi'nde artan sismik hareketliliğe ilişkin, "Bu sarsıntılara bir volkanik faaliyeti haber veren depremler diyebiliriz." dedi.

        Prof. Dr. Pampal, Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneğince 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Kozan Belediyesinin sinema salonunda düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

        Programın ardından gazetecilere, 28 Ocak'tan bu yana Ege Denizi'nde görülen deprem yoğunluğunu değerlendiren Pampal, bölgenin Afrika ve Anadolu levhasının çarpışma noktası içerisinde olduğunu söyledi.

        Pampal, Santorini Adası bölgesinde 2011-2012 yıllarında da benzer deprem fırtınalarının görüldüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Bu sarsıntılara bir volkanik faaliyeti haber veren depremler diyebiliriz. Santorini tekrar patlarsa o civardaki adalarda ciddi hasara yol açabilir. Patlamayabilir de çünkü 2011'de bir yıldan fazla deprem fırtınası yaşandı ve patlamadı. Patlama mümkün olabilir ancak bize oldukça uzak, 150-200 kilometre mesafede. O bakımdan çok ciddi bir etkisi olacağını değerlendirmiyorum."

        Bölgede geçmişte 7 şiddetinden büyük depremlerin kaydedildiğini dile getiren Pampal, tedbirli olunması gerektiğini anlattı.

        Deprem uzmanı Pampal, "Bölge çok hassas. 'Bu depremler, büyük bir depremi tetikler mi?' sorusu sıkça soruluyor ancak bunu büyük depremden ziyade bir volkanik patlamanın habercisi olarak değerlendirmek lazım. Bölgede büyük deprem olursa da sürpriz olmaz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor

        Benzer Haberler

        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı ile ilgili 2 sanığın yargılanması...
        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı ile ilgili 2 sanığın yargılanması...
        Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin dava açıldı
        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin dava açıldı
        Pozantı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Pozantı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Adana'da gübre bayileri ve üretim tesisleri denetlendi
        Adana'da gübre bayileri ve üretim tesisleri denetlendi
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Protez bacakla ayağa kalkan 11 yaşındak...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Protez bacakla ayağa kalkan 11 yaşındak...