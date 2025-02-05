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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Adana'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, afetlerde can kaybının olmaması için sağlam ve güvenli binalar ve dirençli kentler oluşturmak gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:01 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:15
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Adana'da konuştu:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, afetlerde can kaybının olmaması için sağlam ve güvenli binalar ve dirençli kentler oluşturmak gerektiğini belirtti.

        Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde "6 Şubat Depremlerinin 2'nci Yılında Neler Oldu, Neler Yapılmalı" başlıklı panel düzenlendi.

        Karasu, moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Depreme karşı önlemlerin afetler yaşanmadan alınması gerektiğini ifade eden Karasu, "Vatandaşlarımızın can kaybının olmaması için sağlam ve güvenli binaları, dirençli kentleri oluşturmamız gerekiyor." dedi.

        Karasu, İstanbul'un depreme hazırlanması için iktidar ile yerel yönetimlerin işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

        Önerilerini sıralayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, şöyle konuştu:

        "Ülkemizin bir daha bu tarz acıları yaşamaması için konut stokunun yeniden gözden geçirilmesi, özellikle deprem bölgesindeki şehirlerde inşaat maliyetlerinin düşürülmesi, yerinde dönüşümde vatandaşlara verilen kredi ve hibelerin rakamlarının artırılması, özellikle ada bazlı dönüşümlerin önünün açılması gerekiyor."

        Karasu, yapı denetim sisteminin kalitesinin artırılması gerektiğini savundu.

        Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Yüreğir, Ceyhan ve Karataş belediyeleri ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Adana İl Koordinasyon Kurulunca düzenlenen panelde, çeşitli üniversitelerden akademisyenler sunum yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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