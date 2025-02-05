Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde çalışma yaptı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, daha sonra gruplar halinde çalışma gerçekleştirdi.
Savunma, orta saha ve forvet oyuncularının ayrı ayrı yaptıkları çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Galatasaray ile Adana Demirspor, ligin 23. haftasında 9 Şubat Pazar saat 19.00'da karşılaşacak.
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