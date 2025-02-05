Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

Savunma, orta saha ve forvet oyuncularının ayrı ayrı yaptıkları çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde çalışma yaptı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, daha sonra gruplar halinde çalışma gerçekleştirdi.

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