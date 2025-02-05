Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:02 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
        ABONE OL

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde çalışma yaptı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, daha sonra gruplar halinde çalışma gerçekleştirdi.

        Savunma, orta saha ve forvet oyuncularının ayrı ayrı yaptıkları çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Galatasaray ile Adana Demirspor, ligin 23. haftasında 9 Şubat Pazar saat 19.00'da karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        "Burnumu takma zannetti"
        "Burnumu takma zannetti"
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez

        Benzer Haberler

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Adana'da konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Adana'da konuştu:
        AVM'de kuyumcu dükkanının bitişiğindeki iş yerinde tadilatı görünce soyguna...
        AVM'de kuyumcu dükkanının bitişiğindeki iş yerinde tadilatı görünce soyguna...
        Adana'da enerji üretim tesisinin kundaklanmasında 1 tutuklama
        Adana'da enerji üretim tesisinin kundaklanmasında 1 tutuklama
        Aladağ'da kar yağışı etkili oldu
        Aladağ'da kar yağışı etkili oldu
        Adana'da fabrika kundakladıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutu...
        Adana'da fabrika kundakladıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutu...