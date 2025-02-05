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        Adana'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler yürüyüşle anıldı

        Adana'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 21:05 Güncelleme: 05.02.2025 - 21:24
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        Adana'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler yürüyüşle anıldı
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        Adana'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Adana İl Koordinasyon Kurulu, çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendikalar ile depremzedeler afetin ikinci yılında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda buluştu.

        Aralarında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Burhanettin Bulut ve Ulaş Karasu ime milletvekilleri de olan grup ellerinde döviz ve pankartlarla sloganlar atarak Bülent Angın Bulvarı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüş sonunda konuşmalar yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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