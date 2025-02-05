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        Adana'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 22:04 Güncelleme: 05.02.2025 - 22:04
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        Adana'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Vahdet S. yönetimindeki 01 US 818 plakalı otomobil, Kozan-Adana yolu Küçük Sanayi Sitesi civarında İsmail Ç. idaresindeki 80 KJ 635 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazda sürücü İsmail Ç. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı İsmail Ç. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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