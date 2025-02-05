Adana'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Vahdet S. yönetimindeki 01 US 818 plakalı otomobil, Kozan-Adana yolu Küçük Sanayi Sitesi civarında İsmail Ç. idaresindeki 80 KJ 635 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazda sürücü İsmail Ç. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı İsmail Ç. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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