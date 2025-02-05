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        GÜNCELLEME - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 23:33 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:33
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        GÜNCELLEME - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
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        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.

        Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi.

        Can, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçedeki tüm okullar için eğitim öğretime 6 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini, hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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