GÜNCELLEME - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Can, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçedeki tüm okullar için eğitim öğretime 6 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini, hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağını belirtti.

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi.

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