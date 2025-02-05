GÜNCELLEME - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.
Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi.
Can, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçedeki tüm okullar için eğitim öğretime 6 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini, hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağını belirtti.
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