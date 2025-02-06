Adana'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

Programa katılan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.

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