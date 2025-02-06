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        Adana'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

        Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler okunan dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 05:21 Güncelleme: 06.02.2025 - 05:26
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        Adana'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
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        Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler okunan dualarla anıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.

        Depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi.

        Programa katılan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin de konuşmasının ardından katılımcılar, yıkılan binanın bulunduğu alana karanfil bıraktı.

        Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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