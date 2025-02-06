Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şakirpaşa Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle işletmede hasar oluştu.
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