Adana'da firari 1 şüpheli ve 1 hükümlü yakalandı
Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile cinayet suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile cinayet suçundan aranan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde çeşitli suçlardan hakkında 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile cinayet suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Hükümlü ve şüphelinin işlemleri sürüyor.
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