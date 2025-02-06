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        Adana'da firari 1 şüpheli ve 1 hükümlü yakalandı

        Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile cinayet suçundan aranan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 09:45 Güncelleme: 06.02.2025 - 09:45
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        Adana'da firari 1 şüpheli ve 1 hükümlü yakalandı
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        Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile cinayet suçundan aranan şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde çeşitli suçlardan hakkında 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile cinayet suçundan aranan şüpheli yakalandı.

        Hükümlü ve şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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