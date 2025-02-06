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        Adana'da Ekim Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın tutuklu müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya'nın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:36 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:36
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        Adana'da Ekim Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın tutuklu müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya'nın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Tamer Erginkoç, Cem Akkaya ve Cüneyt Akkaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Sanıklardan Cüneyt Akkaya, savunmasında, Ekim Apartmanı'nın projesini o dönem yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği'ne göre yaptıklarını ifade ederek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

        Cem Akkaya ve Erginkoç da haklarındaki suçlamaları reddetti.

        Müşteki avukatı Gülsüm Özdoğru ise binanın yapımında kötü malzemelerin kullanıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

        "Cüneyt Akkaya inşaat mühendisidir. Bu yönüyle ne yaptığını bilen birisidir. Diğer sanıklar Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç da inşaat işlerinden anlayan kimselerdir. Biz 'olası kastla adam öldürme' suçundan ek savunma alınmasını talep ediyoruz."

        Beyanların ardından cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        Adana'da, Ekim Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması ve 42 kişinin ölmesiyle ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan sonra Karadağ'da yakalanan firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ise 21 Ağustos 2024'te Türkiye'ye iade edilmiş ve tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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